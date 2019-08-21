В Курске пройдет «Ночь кино»

24 августа в 20:00 на Театральной площади пройдет Всероссийская акция «Ночь кино». Участвовать в ней могут все желающие

По всей России будут показаны три отечественных фильма, выбранные по итогам интернет-голосования, которое проходило на сайте информационного агентства «ТАСС». Это комедии «Домовой» (режиссер Евгений Бадарев), «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел» (режиссер Илья Куликов) и российско-сербский военно-драматический боевик «Балканский рубеж» (режиссер Андрей Волгин).

Перед кинопоказом, в 18:00 в рамках летнего проекта «Музыка для всех» начнется концерт оркестра духовых инструментов имени Ильи Кальмана «Этих лет не смолкнет слава» с участием солистов Курской государственной филармонии.

По материалам РИА «Курск сегодня»