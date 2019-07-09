КГМУ стал лучшим медицинским вузом России в рейтинге журнала Forbes

Журнал Forbes представил новый рейтинг высших учебных заведений, оценив их по качеству образования, востребованности выпускников и доле предпринимателей среди них. Как и в прошлом году, самую высокую строчку среди медицинских вузов занял Курский медуниверситет, в общем рейтинге получивший 22-е место (поднялся на десять позиций).

Отметим, что в сотню вузов вошли 13 медицинских. На первом месте оказался КГМУ, за ним следуют Оренбургский ГМУ (30-е место в общем рейтинге) и Алтайский ГМУ (32-е место). Первый МГМУ им. И.М. Сеченова оказался на 33-м месте, СЗГМУ им. И.И. Мечникова – на 66-м.

По качеству образования первым среди медицинских также стал КГМУ (9-е место в общем списке), а по востребованности выпускников курский мед уступил позиции СЗГМУ (16-е место). КГМУ стал единственным вузом региона, вошедшим в сотню лучших этого рейтинга.

По материалам РИА «Курск сегодня»