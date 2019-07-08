Люди из прошлого появятся на улицах Курска

13 июля сообщество курских культурных волонтеров планирует провести необычную акцию — тематический фотопленэр, в ходе которого участники будут фотографировать исторические места города и достопримечательности. К участию приглашаются и желающие попробовать себя в качестве моделей. Для этого необходимо создать необычный образ.

— Расскажи о красоте города Курска при помощи фотографии. Можно делать снимки на профессиональную камеру, «мыльницу», телефон — главное, делай это оригинально, — сообщили организаторы.

Тематика фотоплэнера: куряне из прошлого, попавшие в современный Курск. Поэтому к участию приглашаются как фотографы, так и все желающие, готовые подготовить к акции интересный исторический образ. Тематика разная, например, народный курский костюм, аристократия и купечество 18-19 веков, оригинальный жанр и т.д.

В настоящее время открыта регистрация участников на сайте добровольцыроссии.рф.

Организаторы планируют съемки на улицах Ленина, Семеновской, Максима Горького в исторических зонах, а также на объектах культурного наследия.

По материалам РИА «Курск сегодня»