Студентка ЮЗГУ стала 5-й вице-мисс конкурса «Краса России»
Курянка Карина Шумакова завоевала титул 5-й вице-мисс конкурса «Краса России». Финал конкурса проходил в московском Vegas City Hall.
Недавно девушка стала победительницей конкурса «Мисс Курск». Она с ранних лет участвует в конкурсах красоты и показах как в России, так и других странах.
Корону победительницы завоевала представительница Читы Анна Бакшеева. Она представит нашу страну на международном конкурсе «Мисс Земля». Всего в конкурсе приняли участие 48 девушек.
По материалам РИА «Курск сегодня»
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