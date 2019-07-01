Студентка ЮЗГУ стала 5-й вице-мисс конкурса «Краса России»

Недавно девушка стала победительницей конкурса «Мисс Курск». Она с ранних лет участвует в конкурсах красоты и показах как в России, так и других странах.

Корону победительницы завоевала представительница Читы Анна Бакшеева. Она представит нашу страну на международном конкурсе «Мисс Земля». Всего в конкурсе приняли участие 48 девушек.

По материалам РИА «Курск сегодня»