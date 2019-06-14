XXVII Всероссийский фестиваль авторской песни «Гринландия» ждет участников из Курска
С 19 по 21 июля в селе Башарово Октябрьского района Кировской области пройдет Всероссийский фестиваль авторской песни «Гринландия» под девизом «Я люблю тебя, жизнь!».
Участниками мероприятия могут быть отдельные авторы, исполнители, дуэты, ансамбли, клубы и центры авторской песни из субъектов России и стран ближнего и дальнего зарубежья. На фестивале будут работать главная, военно-патриотическая и малая сцены, а также молодежная площадка и музей Гринландии. Кроме того, здесь будут организованы спортивные и развлекательные площадки. Подробности — на сайте grinlandia.ru.
По материалам РИА «Курск сегодня»
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.