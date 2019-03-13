В Курске пройдут публичные чтения
В парке развлечений PlayVentura 21 марта в 16:00 состоятся публичные чтения, приуроченные к Международному дню поэзии. Мероприятие организовывает просветительское движение «Возрождение».
С экрана будет вестись трансляция из районов Курской области, в ходе которой поэты и чтецы будут в прямом эфире декламировать стихотворения. А гости мероприятия смогут прочитать перед собравшейся публикой как авторские, так и любимые стихи известных поэтов. Их выступления будут также транслироваться в районы области.
Публичные чтения ко Дню поэзии проводятся обществом «Возрождение» с 2014 года. Поэты и чтецы могут принять участие в мероприятии, написав о своем желании выступать в сообщения группы. Для организации трансляции из районов нужно иметь skype-аккаунт.
По материалам РИА «Курск сегодня»
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