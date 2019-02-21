В Курске пройдет игра для любителей Гарри Поттера

Проявить смекалку и окунуться в атмосферу Хогвартса можно будет уже через неделю, 28 февраля, в 19:00 в рестобаре Tabasco.

Классический паб-квиз «Игра головой» – это несложная интеллектуальная командная игра. Каждый тур состоит из десяти заданий. Иногда они объединены общей темой, иногда – нет. Некоторые задания требуют определенных знаний в разных сферах – кино, музыке, литературе, искусстве, географии, истории, интернете, компьютерных играх – да в чем угодно. Но не меньше заданий рассчитаны на логическую «раскрутку» с помощью командной работы.

Открыта регистрация на второй день игры по вселенной Гарри Поттера. Тематический дресс-код приветствуется. Нужно собрать команду магов и волшебников от четырех до двенадцати человек.

Стоимость участия – 300 рублей с человека. Зарегистрироваться можно здесь. Количество мест ограничено.

По материалам KurskCity