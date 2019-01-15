Курские школьники взяли приз за лучшую операторскую работу
Их короткометражный фильм «Фальшивка» был отмечен на Всероссийском детском кинофестивале Российского движения школьников в Москве.
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Режиссер-постановщик Ольга Булка
Шаг в кинематограф
Более чем 3 тысячи участников со всей России боролись за выход в финал кинофестиваля. Но удалось это лишь 350 школьникам. По условиям, вместе с наставниками они должны были снять мультфильм или короткометражку по своему сценарию. Чтобы создать настоящий шедевр, ребята посещали мастер-классы, где они узнали, как держать себя в кадре и грамотно работать с планами.
В итоге на суд жюри было представлено 10 социальных кинокартин. Идеи фильмов – самые разнообразные, но все они объединены темой добра, и в каждой работе есть над чем задуматься.
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Съемочная группа «Легенда № 17
Режиссерский дебют
Курские ребята из команды «Легенда № 17» сняли трехминутный ролик о тех, кто по-настоящему отзывчив, и тех, кто лишь хочет казаться таковым в соцсетях. Над фильмом «Фальшивка» трудились двенадцать человек, девять из них – представители Курска, остальные ребята из Новосибирска, Сарова и Петербурга. Съемки проходили в Москве. На протяжении трех дней процессом руководила ученица курской школы № 17 Ольга Булка. Несмотря на выпускной класс и усердную подготовку к ЕГЭ, девушка с радостью решила попробовать себя в роли режиссера-постановщика.
– Это был интересный опыт, равносильный изучению нового языка, – рассказала Оля. – Вообще я люблю организовывать процесс, поэтому собрать всех в одном месте и координировать работу группы было не очень сложно. К тому же, мне подсказывал наш наставник Владислав Косицын. – Гораздо труднее оказалось получить тот кадр, который я представляла себе. Но все старались помогать друг другу – мы же одна команда.
Без фальши
Кстати, сама идея сценария – также результат групповой работы. Как поведала оператор картины Анастасия Житкова, задумка возникла не сразу.
– У нас было очень много вариантов, но мы остановились на идее блогерства и ложной доброты. Сейчас в социальных сетях стало модно показывать свою жизнь изнутри. Но бывает, что порой мы видим лишь маску человека, а не его истинное лицо.
Для своего антигероя, который лишь создавал видимость добрых поступков, ребята выбрали символичное имя Тимур по мотивам повести Аркадия Гайдара.
– Настоящий герой нашей картины – Ваня, простой и добрый парень, который не кичился своими заслугами, – пояснила Настя. – Мы хотели, чтобы наша история была понятна и взрослому, и ребенку, и чтобы каждый старался жить без фальши.
Глазами оператора
Для многих ребят этот съемочный опыт был дебютным, и для Анастасии в том числе. 10-классница с камерой на ты уже более полутора лет, однако признается, что снять кино было для нее заветной мечтой.
– У меня, конечно, имелось в арсенале несколько операторских хитростей, но это не сравнится с тем опытом, который я получила на кинофестивале. Во многом благодаря нашему наставнику я узнала, как правильно делать раскадровку и каким ракурсом лучше воспользоваться в определенной ситуации.
Кстати, эти знания Насте пригодятся и на профессиональном поприще. В будущем девушка хочет связать свою жизнь с медиасферой. Правда, не с операторским ремеслом, как казалось бы на первый взгляд, а с тележурналистикой.
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Операторы Анастасия Житкова и Александр Блинов
Текст: Елена Воробьева
По материалам РИА «Курск сегодня»
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