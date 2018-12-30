«Квиз, плиз!» приглашает размять мозги после Нового года
4 января в 17:30 в курском REST & CLUB «ПИТЕР» (ул. Ленина, 30) пройдет 14-я интеллектуальная игра.
«Квиз, плиз!» – это интеллектуальная битва в приятной атмосфере. Нужно собрать команду от двух до девяти человек и взять с собой хорошее настроение. Игра предполагает вопросы на логику, эрудицию, о кино, играх, музыке, а за правильные ответы участники получают баллы, которые могут принести победу.
Цена: 300 рублей. Для участия необходимо зарегистрироваться здесь.
По материалам KurskTV.ru
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