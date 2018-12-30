«Квиз, плиз!» приглашает размять мозги после Нового года

«Квиз, плиз!» – это интеллектуальная битва в приятной атмосфере. Нужно собрать команду от двух до девяти человек и взять с собой хорошее настроение. Игра предполагает вопросы на логику, эрудицию, о кино, играх, музыке, а за правильные ответы участники получают баллы, которые могут принести победу.

Цена: 300 рублей. Для участия необходимо зарегистрироваться здесь.

По материалам KurskTV.ru



