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«Квиз, плиз!» приглашает размять мозги после Нового года

4 января в 17:30 в курском REST & CLUB «ПИТЕР» (ул. Ленина, 30)  пройдет 14-я интеллектуальная игра.

«Квиз, плиз!» – это интеллектуальная битва в приятной атмосфере. Нужно собрать команду от двух до девяти человек и взять с собой хорошее настроение. Игра предполагает вопросы на логику, эрудицию, о кино, играх, музыке, а за правильные ответы участники получают баллы, которые могут принести победу.

Цена: 300 рублей. Для участия необходимо зарегистрироваться здесь.

По материалам KurskTV.ru

 

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Автор: Юлия
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