Курские Деды Морозы устроили заплыв по Сейму на досках для серфинга (видео)

В Курске на реке Сейм состоялась необычная предновогодняя акция. Несколько человек в костюмах Дедов Морозов устроили заплыв на досках для серфинга. Идейным вдохновителем флешмоба стал житель областного центра Антон Салов. В середине декабря экстремальный Дед Мороз решил в одиночку покорить Сейм, а теперь к нему присоединились друзья- спортсмены.

Молодые люди увлекаются сап-серфингом — это разновидность серфинга. Помимо привычной доски здесь также используется весло. В этот раз для зрелищности участники также использовали цветной дым. Готовый ролик спортсмены выложили в интернет. Видео уже собрало около 24 тысяч просмотров.