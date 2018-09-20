ИМ’PRO SHOW в кинотеатре: максимальная концентрация юмора

Здесь выступят резиденты IM’PRO SHOW. У них нет сценария, все шутки придумываются на ходу. Под управлением ведущего Дмитрия Пустовалова комики Семен Блинкин, Дмитрий Растопчинов, Павел Дедищев, Кирилл Шуклин и Алексей Евтюхов будут выбираться из странных ситуаций с помощью юмора. А музыку обеспечит Александр Калужских, он же Alex Frio.

Начало: в 18:30.

Билеты можно заказать по телефону: 8 (4712) 60 03 03.

По материалам Интернет-журнала «Морс».