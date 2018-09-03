Премия WEDDING AWARDS - Черноземье пройдет в четвертый раз

Цель WEDDING AWARDS – определение лидеров в свадебной сфере, популяризация и развитие российского свадебного рынка. Официальный представитель и организатор в Воронеже – Евгения Важничая (Vazhni4aya PRODUCTION).

Церемония награждения победителей пройдет 2 ноября 2018 года. Всего их будет 26 – в разных номинациях.

Премия WEDDING AWARDS – Черноземье будет проходить в четвертый раз. Церемония 2017 года без преувеличения взорвала размеренную региональную жизнь – 440 гостей. 25 номинаций, более 170 участников со всего Черноземья, почти полтысячи приглашенных гостей, 3 месяца подготовки, 14 ведущих Церемонии и велкам Афтепати, целая россыпь звезд свадебного шоу-биза - Wedding Awards Черноземье-2017 побил все мыслимые и немыслимые рекорды светских мероприятий региона.

Остается дождаться, что же будет в этом году.

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