В Курске пройдет бьюти-вечеринка в формате PUBLIC TALK
Если вам интересно, что такое подводка в стиле Люсии Пьерони, почему ресницы в этом сезоне лучше не красить и как из сотни ягодных оттенков помады выбрать лучший – вечеринка для вас.
-
Фото: i.pinimg.com
22 июня Ресторан Jack London вместе со стилистом Мариной Сотниковой проведут мастер-классы и научат правильно обращаться с косметикой. А еще расскажут о модных тенденциях сезона и профессиональном уходе за кожей в живой беседе.
Вишенка на торте – настоящий модельный показ. То есть все тренды в их живом воплощении. Участвовать в шоу будут конкурсантки «Мисс Шанталь» и модельное агентство Babylon.
По материалам интернет-журнала «Морс».
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.