Фотограф Андрей Медовщиков из Курска и его техника

Юпитер 11

Мне очень нравится этот объектив сейчас, он отличается весьма компактными размерами, красивым «зоннаровским» размытием зон нерезкости. Это последний объектив, появившийся на данный момент. Почти все свободное время я занимаюсь им, потому что его трудно приспособить к имеющейся у меня современной технике.

— Свою коллекцию я не пытаюсь оценивать. Сейчас это все стоит очень дешево, при желании можно даже за 500 рублей купить рабочий фотоаппарат. Я планирую пополнить коллекцию отечественных камер еще зарубежными моделями.

Мне нравится снимать на ретро-объективы. Через них можно не только увидеть, но и почувствовать рисунок, цвета, свет. Раньше фотографии учились долго, овладевая техническими навыками. Сейчас все проще: фотокамера за тебя все делает, поэтому снимать может каждый.

Текст: Николай Жилин.