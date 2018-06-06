18+

Курский фотограф вошел в топ-35 лучших фэшн-фотографов мира

В фотопремии 35AWARDS приняли участие больше 100 тысяч человек из 160 стран мира. Около 257 тысяч работ участвовали в конкурсе.

Курский фотограф Олег Погожих занял 21-е место в номинации Фэшн & Гламур и вошел в TOP35 лучших фэш-фотографов мира.

Как пишет фотограф на своей страничке в соцсети, он взял 21-е место в международном конкурсе и, соответственно, первое в Курске.

По материалам KurskTV.ru

Фото: со странички Олега Погожих в соцсети.

Комментарии (0)
Автор: Полина
Опубликовано:
Смотреть все Скрыть все

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Наши проекты

Новости партнеров