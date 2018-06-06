Курский фотограф вошел в топ-35 лучших фэшн-фотографов мира
В фотопремии 35AWARDS приняли участие больше 100 тысяч человек из 160 стран мира. Около 257 тысяч работ участвовали в конкурсе.
Курский фотограф Олег Погожих занял 21-е место в номинации Фэшн & Гламур и вошел в TOP35 лучших фэш-фотографов мира.
Как пишет фотограф на своей страничке в соцсети, он взял 21-е место в международном конкурсе и, соответственно, первое в Курске.
По материалам KurskTV.ru
Фото: со странички Олега Погожих в соцсети.
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