Курский фотограф вошел в топ-35 лучших фэшн-фотографов мира

Курский фотограф Олег Погожих занял 21-е место в номинации Фэшн & Гламур и вошел в TOP35 лучших фэш-фотографов мира.

Как пишет фотограф на своей страничке в соцсети, он взял 21-е место в международном конкурсе и, соответственно, первое в Курске.

По материалам KurskTV.ru

Фото: со странички Олега Погожих в соцсети.