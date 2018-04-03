Виктор Бриллиантовый: наши дни

Спустя годы, интернет-журнал Media City решил узнать, как живет Виктор Бриллиантовый сейчас. В этом году ему исполняется 30 лет.

МС (Media City): В последнее время, ваша слава в Курске пошла на спад…

Виктор Бриллиантовый (ВБ): Странно. Мне казалось, моя слава до сих пор не может утихнуть.

МС: Ну, люди, которым меньше 20 точно про вас ничего не слышали.

ВБ: Я не особо активно слежу за социальными сетями, но мои знакомые часто скидывали какие-то шутки обо мне.

МС: Расскажите, чем вы сейчас занимаетесь? Нам мало удалось найти о вас свежей информации.

ВБ: В телепроектах я по-прежнему иногда участвую, но не в качестве ведущего, а в роли эксперта. Предложения время от времени поступают, однако не вижу для себя ничего стоящего. Мне сейчас это не очень интересно.

МС: А что вам интересно?

ВБ: Музыка. Я по-прежнему ею занимаюсь. Бывают периоды, когда исполнитель устраивает глобальную пиар-компанию, поэтому он на слуху. А я сейчас просто использую то, что имею. Часто выступаю, особенно за границей. Отрабатываю материал, как говорится.

МС: Где выступали последний раз?

ВБ: В Турции. Люблю эту страну.

МС: А любите ли вы Курск? И часто ли бываете?

ВБ: Хочешь — не хочешь, а все-таки приходится бывать два раза в год. Здесь же у меня родственники. Но находиться в Курске, если честно, не люблю.

МС: А есть какие-то причины?

ВБ: Город здесь ни причем. Винить город – бесполезно. В людях вопрос. Многие здесь не хотят развиваться, их устраивает окружающая действительность. К молодежи это не относится, конечно. Пару месяцев назад был в центре, наблюдал за горожанами. И глаз радуется.

МС: Как это понимать?

ВБ: Выглядеть стали лучше, безусловно. И появилась какая-то культура, что ли.

МС: Кстати, в Курске есть уличная мода?

ВБ: Это очень размытое понятие. Она есть везде, это сейчас тренд, который относится к любому возрасту. В Курске редко встретишь модную бабушку, а вот в Москве это вполне обычное явление.

МС: Ну, сейчас среди курской молодежи, между прочим, модно красить волосы в синий цвет, гонять в Thrasher или одежде с русскими надписями (привет Гоше Рубчинскому!)…

ВБ: Это здорово, на самом деле. Всему свое время. Когда мы с Ксюшей запускали проект в 2007 году, в тренде был гламур, блёстки, пафос… Образы, созданные нами тогда, это не только наша с ней работа, но и труд стилистов. Нынешняя молодежная мода мне непонятна. Она не вызывает у меня неприятия, но я бы на себе такие эксперименты не ставил.