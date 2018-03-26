Петр Мамонов в Курске: «Пока я искал сластей в этой жизни, я жил ужасным уродом»

Неужели Бог не знает каждого человека? Он разберется, не волнуйтесь за Бога. Волноваться надо о себе – быть в этом смысле суперэгоистом. В каком состоянии моя душа? Опять я пришел домой раздраженным? Опять мне все не нравится: закройте дверь, дети галдят… ? Серафим Саровский всех встречал фразой «Здравствуй, радость моя!». Он не видел в людях плохого, потому что плохого не было в нем самом. Если мы в людях что-то осуждаем, значит, это есть в нас.

Ножом можно убить человека, а можно отрезать хлеб. Дело не в том, чем я занят, а дело в мотиве. Я иду на сцену исповедовать в художественной форме. Рассказываю, как я живу и как мне больно от этого. Я делаю это честно-честно, а в зале люди думают: «Дядька там какой-то прыгает. И я так могу. Может, давайте начнем изменяться?». А если человек бабки идет рубить на сцену – это уже мимо. Две женщины моют пол: одна моет, чтобы было чисто, а вторая – чтобы получить зарплату. И обе приходят 15-го числа и получают зарплату. Одна моет туда, вторая – мимо. Вот и мотив.

За один подвиг двух медалей не дают: получишь от людей или от Бога. Выбирай. А вы были на Валааме? Ерунда это всё. Подчас лучше водки выпить с несчастным человеком и поговорить с ним по душам, чем объездить все Афоны.

Смерти ведь нет, это переход в другие реальности. И это единственное, что будет точно. Все остальное – так…