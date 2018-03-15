«В красивых девушках нуждаются намного больше». Мужчины-модели о работе

— Мужской моделинг порядком тяжелее женского. В нашем случае конкуренция идет не только друг с другом, но и с девушками. Женское тело намного эстетичнее и изящнее. Женское тело — это искусство, а мужское — то, что от него осталось. Поэтому девушки гораздо более востребованы, у них намного больше заказов. Взять любое мероприятие, ту же «Курскую битву». Кто выносит табличку с номером раунда? Явно не парень. Или, например, презентация автомобиля. Кто его презентует? И вновь не мужчина. В красивых девушках нуждаются намного больше.

К тому же не всякая внешность может быть востребована. Мне в этом плане повезло, у меня универсальный европейский типаж, который в коммерческом плане очень помогает. Еще могут помочь и таланты, например, умение танцевать или актерское мастерство. Но зато у парней легче обстоят дела с параметрами — если у девушек это 90-60-90, то у парней телосложение может быть как спортивным, так и наоборот, очень худым.

Есть еще одна интересная особенность женского моделинга — он зачастую нацелен на эскорт. На конкурсы красоты многие люди приходят не просто так, их цель — выбрать себе «товар». Я не утверждаю, что поголовно каждая модель идет на это, но бывают случаи, когда, желая раскрутиться и переехать в Москву, девушка соглашается. В мужском моделинге этого почти нет. Возможно, но крайне редко и точно не в нашем городе.

Да, порой парни едут в Москву или Петербург, но сами по себе, обосновывая свое решение тем, что в Курске нет перспектив. Но я с этим не согласен. С распростертыми объятиями в столице никто ждать не будет, если ты ничего из себя еще не представляешь. А вот если всего добился в своем городе, тогда можно уже и в Москву, а потом и в Европу или Азию, если хочешь продолжать и ищешь большие перспективы.