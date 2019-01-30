В Курской филармонии выступит гитарист Юрий Новгородский

Сам являющийся и исполнителем, и композитором, он уже стал одним из самых популярных музыкантов России, особенно на московской блюзовой сцене гитаристов.

Юрий Новгородский играет в таких стилях и направлениях как соул, фанк и блюз-рок. Кроме того, музыкант официально состоит в D’Addario. Гитарист выступит на сцене Филармонии-2 с Леонидом Винцкевичем, Алексеем Кузнецовым и ансамблем «Новое искусство».

Концерт пройдет 1 февраля по адресу Сонина, 4. Начало в 19:00.

По материалам БезФормата