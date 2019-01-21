В Курске выступят «Сурганова и Оркестр»

Глобальный гастрольный тур, посвященный 15-летию группы, включает в себя почти 100 городов России, Европы и США. И Курск — в их числе. Билеты уже поступили в продажу.

Группа «Сурганова и Оркестр» была основана в 2003 году в результате объединения творческих усилий Светланы Сургановой (которая ранее была участницей «Ночных снайперов») и музыкального коллектива «Север Комбо».

Сама Светлана определяет жанр, в котором работает группа, как VIP-Punk-Decadence. Основу репертуара группы составляют авторские песни. Также группа исполняет ряд композиций на стихи классических поэтов.

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По материалам РИА «Курск сегодня»