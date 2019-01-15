Nautilus Pompilius приедет в Курск с концертом

Вячеслав Бутусов представит зрителям совершенно новую программу, в которую войдут любимые хиты прошлых лет, а также современное прочтение песен из репертуара группы.

За 35 лет Nautilus Pompilius сумел создать гимн не одного поколения – актуальный, атмосферный, наполненный смыслом и душой. Творческий старт «Наутилуса» состоялся в 1982 году в Свердловске, одноименный рок-клуб которого теперь всегда будет ассоциироваться именно с этой командой и ее бессменным лидером – Вячеславом Бутусовым.

История группы Nautilus Pompilius – это настоящая жизнь, со своими сложностями и переменами, романтикой и страстями, но главной ее целью всегда было творческое созидание. Десятки записанных хитов, знакомых и любимых тысячами людей по всему миру, эмоции и воспоминания, которые навсегда остаются в сердцах тех, кто проходит свой путь под музыку НАУ – это более чем достойный результат.

В Курске группа выступит 10 февраля, в 19:00 в концертном зале «МегаГРИНН».

По материалам KurskTV.ru