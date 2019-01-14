В Курске пройдет встреча с джазовыми музыкантами

Леонид Владиславович является организатором и общественным деятелем, оказавшим большое влияние на развитие российского джазового искусства. Виртуозность и изобретательность музыканта, его нестандартное мышление, эмоциональность и сила игры получили самую высокую оценку разных слушателей и критиков. Своим выступлением порадует курян в этот день и ансамбль «Новое искусство». Творческая встреча с музыкантами обещает стать большим культурным событием для жителей региона.

Вход свободный.

По материалам РИА «Курск сегодня»