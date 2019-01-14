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В Курске пройдет встреча с джазовыми музыкантами

17 января в 15:00 в Курской областной научной библиотеке имени Асеева состоится встреча с известным джазменом Леонидом Винцкевичем.

Леонид Владиславович является организатором и общественным деятелем, оказавшим большое влияние на развитие российского джазового искусства. Виртуозность и изобретательность музыканта, его нестандартное мышление, эмоциональность и сила игры получили самую высокую оценку разных слушателей и критиков. Своим выступлением порадует курян в этот день и ансамбль «Новое искусство». Творческая встреча с музыкантами обещает стать большим культурным событием для жителей региона.

Вход свободный.

По материалам РИА «Курск сегодня»

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Автор: Юлия
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