«Свидание» в Курске: явки и пароли

15 октября в BAR&GRILL «Серебряная FABRIKA» музыканты из Москвы исполнят интимные песни о любви, грусти и море.

Музыканты уже обзавелись дебютным альбомом «Первое» и не особо думали над названием второго — «№ 2». Тем не менее группу признали как «Независимый проект года» в рамках премии Золотая Горгулья 2017. «Свидание» успела дать концерты в 30 городах от Одессы до Кемерово.

Билеты можно приобрести здесь.

По материалам Интернет-журнала «Морс»