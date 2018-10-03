Группа «Ария» приедет в Курск
Говорят, новый концертный тур «Арии» не случайно назван «Для слабых места нет!». Здесь и удачная строка из мощного боевика, и «итоговая черта» многомесячного голосования поклонников, выбравших песни для сет-листа этого тура.
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Фото: ural.kp.ru
Каждый концерт группы уникален, и музыканты оставили себе возможность добавлять давно не исполнявшиеся песни. В Курске они выступят 11 октября в 19:00 в концертном зале «МегаГринн».
Подробности по телефону: 747-907.
По материалам KurskTV.ru
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