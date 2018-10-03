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Группа «Ария» приедет в Курск

Говорят, новый концертный тур «Арии» не случайно назван «Для слабых места нет!». Здесь и удачная строка из мощного боевика, и «итоговая черта» многомесячного голосования поклонников, выбравших песни для сет-листа этого тура.

  • Фото: ural.kp.ru

Каждый концерт группы уникален, и музыканты оставили себе возможность добавлять давно не исполнявшиеся песни. В Курске они выступят 11 октября в 19:00 в концертном зале «МегаГринн».

Подробности по телефону: 747-907.

По материалам KurskTV.ru

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Автор: Юлия
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