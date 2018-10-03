Группа «Ария» приедет в Курск

Каждый концерт группы уникален, и музыканты оставили себе возможность добавлять давно не исполнявшиеся песни. В Курске они выступят 11 октября в 19:00 в концертном зале «МегаГринн».

Подробности по телефону: 747-907.

По материалам KurskTV.ru