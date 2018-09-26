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«Дави на газ» исполнят хиты «Сектора газа»

29 сентября в 22:00 в курском BAR&GRILL «Серебряная FABRIKA» кавер-группа из Саратова сыграет музыку из лихих 90-х.

 

Атмосфера концертов во многом пересекается с «секторовской» в плане звучания, но коллектив старается отличаться, а не просто копирует кумиров. В разное время ребята выступали на одной сцене с «Монгол Шуудан», «Элизиум», Александр Пушной & The Band, «Иван-Кайф», AS/DS, Eazy Dizzy, «Манго-Манго», «Мамульки бенд», Depeche Boat и «Солнечные дни».

По материалам Интернет-журнала «Морс»

 

 

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Автор: Юлия
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