Александр Усанин: «Наши артисты забыли о культуре»

«Посмотрев «Ибицу» Филиппа Киркорова и Николая Баскова, а также пресловутый «Цвет настроения синий» и совсем свежую новинку «Цвет настроения черный», я задал себе вопрос: какую цель преследовали артисты, снимая эти сомнительные «шедевры»? Ведь Филипп Киркоров и Николай Басков – певцы, заслужившие мировое признание, собиравшие многомиллионные залы с классическими репертуарами.

Что заставило их занять заведомо проигрышную позицию, играя «на публику» и дискредитируя себя в глазах миллионов россиян? Неужели для них пресловутый «хайп» и миллионные просмотры на YouTube важнее любви и уважения соотечественников? Неужели они не хотят, чтобы их продолжали считать кумирами, чтобы на них равнялась молодёжь?

Увы, но приходится констатировать: в погоне за рейтингами Киркоров с Басковым забыли о культуре, о ее главном предназначении – преображать внутренний мир людей, делать их добрее, счастливее, милосерднее, пробуждать в них тягу к прекрасному, подвигнуть на творческие свершения. Я уверен: многие молодые таланты не могут пробить себе дорогу к славе, потому что не видят на современной сцене настоящих артистов, на которых можно и нужно равняться.

Коллектив Премии за доброту в искусстве «На Благо Мира» сожалеет о недостойном поведении артистов, носящих звание заслуженных и народных деятелей культуры и искусства, призывает всех объединиться и создать мощный противовес аморальности и безнравственности, которые правят в современном шоу-бизнесе, дискредитируют отечественную культуру и людей, которые отдали десятилетия своей жизни служению искусству.

Мы хотим видеть наших друзей и единомышленников просвещенными, творческими, активными людьми с уникальным эстетическим вкусом, тонко чувствующими призрачную грань между искусством и пошлостью. Мы поддерживаем и способствуем активной популяризации добрых и нравственных произведений творчества и искусства, авторов, которые учат аудиторию через свои песни, фильмы, ролики, книги, самому нужному и, пожалуй, самому сложному искусству – искусству быть человеком.

Основа творчества – это традиционные ценности, семья, ответственность, уважение, доброта и любовь. «На Благо мира» – по-настоящему народная Премия: все произведения оценивают сами зрители по двум критериям – «нравственность» и «профессионализм».

Именно от ваших голосов, от воли народа будет зависеть, кто наберёт следующий миллион просмотров на YouTube, и с кого будут брать пример наши дети. Не оставайтесь равнодушными, примите участие в голосовании. Занимая пассивную позицию, мы невольно превращаем искусство в потребительский продукт, не способный дать людям что-то доброе и нужное, открыть для них новые горизонты. Хватит ждать! Будущее нашей культуры – в наших руках! Присоединяйтесь к нам! Творите и поддерживайте творцов доброго искусства!»

С информацией о Премии подробнее можно ознакомиться здесь.