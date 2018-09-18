В Курске будут дискутировать о музыке

Обменяться опытом и знаниями можно на первом заседании круглого стола. Речь пойдет о развитии некоммерческих музыкальных проектов. В программе: темы взаимодействия промоутеров и артистов, недостаток площадок и объективного менеджмента. Еще разберут треки локальных музыкантов.

В блоке «Взаимодействие артистов и промоутеров» выявят цели и ожидания сторон, зоны ответственности и преимущества сотрудничества. Участниками круглого стола будут Артем Иванович — известный по проекту «Юность», начинающий промоутер Helen Blitzer, Иоанн Никулин — арт-директор бара Killfish и звукорежиссер Кирилл Кириллов.

Во втором блоке обсуждений участников тоже четверо. Здесь выступит журналист MediaCity Борис Кутафин, главный редактор «Наше радио Курск» Сергей Харьковский и журналист «Друг для друга» Александр Демченко.

А после для всех участников круглого стола организуют afterparty. Не забудьте оставить заявку на участие.

Дискуссия пройдет 29 сентября в 20:00 в Творческом ЗАВОДе 5.40 (ул. Верхняя луговая, 25).

Текст: Анна Алтунина

По материалам Интернет-журнала «Морс».