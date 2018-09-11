Southern Family выступят в Курске

Ребята из группы Southern Family играют импровизационный южный блюз-рок. Важно отметить, что они не просто любители, а известные музыканты на российской блюзовой сцене. За их плечами огромный концертный опыт и глубокое понимание стиля.

Свое выступление в Курске музыканты посвятят творчеству «главных архитекторов Южного рока» - группе Allman Brothers Band. Вечер обещает быть насыщенным и наполненным импровизацией, сложными гитарными партиями, Hammond-органом, изобретательной ритм секцией и духом Южного Побережья США конца 60-х- начала 70-х годов прошлого века.

Концерт пройдет 15 сентября в 22:00 по ул. Ленина, 77Б. Подробности по телефону: 220-988.

По материалам KurskTV.ru.