Группа Jars выступит в Курске

Компанию «бандитам» составят «Мертвыемаршруты» - отменное скримо прямиком из мрачных подворотен Белгорода.

«KICK CHILL» - самопровозглашенные короли брянского гаражного панк-рока, собравшиеся на почве платонической любви к Игги Попу. «Серая Полоса» - пост-панк, найденный в самых темных углах нашего города, вырванный из памяти стен подъездов, заброшек и подворотен.

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По материалам KurskTV.ru.