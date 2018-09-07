Группа Jars выступит в Курске
9 сентября на Верхней Луговой, 76а коллектив из Москвы исполнит композиции с леденящим кровь звучанием нойз-рока, шумным панком и гранжем.
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Фото: https://vk.com/jrzinkoorsk
Компанию «бандитам» составят «Мертвыемаршруты» - отменное скримо прямиком из мрачных подворотен Белгорода.
«KICK CHILL» - самопровозглашенные короли брянского гаражного панк-рока, собравшиеся на почве платонической любви к Игги Попу. «Серая Полоса» - пост-панк, найденный в самых темных углах нашего города, вырванный из памяти стен подъездов, заброшек и подворотен.
Подробности тут.
По материалам KurskTV.ru.
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