Концерт органной музыки пройдет в Курске
С наступлением осени возобновляется сезон органных концертов. Первый из них состоится 2 сентября в 17:00 в Римско-католическом храме.
Гостям представят произведения Франка Сезарма, Шарля-Мари Видора, Александра Гильмана и изюминка вечера - композиции Луи Вьерна - французского органиста и композитора.
За органом - Михаил Каталиков - московский музыкант и лауреат международных конкурсов.
Стоимость билета - 300 рублей, для пенсионеров и студентов - 200 рублей. Приобрести его можно в ЦУМе или же в день концерта за полчаса до начала в храме.
По материалам KurskTV.ru.
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