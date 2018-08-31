Концерт органной музыки пройдет в Курске

Гостям представят произведения Франка Сезарма, Шарля-Мари Видора, Александра Гильмана и изюминка вечера - композиции Луи Вьерна - французского органиста и композитора.

За органом - Михаил Каталиков - московский музыкант и лауреат международных конкурсов.

Стоимость билета - 300 рублей, для пенсионеров и студентов - 200 рублей. Приобрести его можно в ЦУМе или же в день концерта за полчаса до начала в храме.

По материалам KurskTV.ru.