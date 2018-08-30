«Джазовая провинция», Леонид Винцкевич и Игорь Бутман в Курске
С наступлением осени в строй возвращается всеми любимый Международный фестиваль «Джазовая провинция».
В Курске он пройдёт вот уже в 23-й раз. Открытие нового сезона ознаменовалось концертом-презентацией, который состоялся 27 августа в Москве.
В этом году формат мероприятия было решено несколько изменить. Концерты начнутся раньше - в сентябре, продлятся до ноября месяца. Проходить будут не как обычно, несколькими вечерами подряд, а четырьмя концертами с перерывами между ними в пару недель. Есть вероятность, что концертов в Курске будет и больше.
Из-за отсутствия стабильного финансирования, к сожалению, имена всех иностранных участников фестиваля до сих пор не известны. По данными официальной группы «Джазовой провинции» в ВКонтакте точно примут участие Игорь Бутман со своим квинтетом, Давид Гольщиков и его ансамбль, квартет из Германии South Quartet, трио Dock In Absolute из Люксимбурга, дуэт знаменитого голландского саксафониста Пауль ван Кеменаде и самой востребованной бразильской барабанщицей Марией Португал, коллектив из Нового Орлеана Stooges Brass Band, московский скрипач, играющий на пятиструнной электроскрипке, вокалист, шоумен, композитор, аранжировщик и продюсер музыки фанк Феликс Лахути.
Фестиваль, как и раньше, кроме Курска состоится ещё в десяти городах:
5 сентября – Белгород, Филармония.
6 сентября в 19:00 – Курск, Филармония, «Свиридовский зал».
27 октября – Курск, Филармония, «Свиридовский зал».
28 октября – Брянск, «Театр драмы им. А.К.Толстого».
29 октября – Орел, «Драматический театр им.И.С.Тургенева».
31 октября – Тула, Филармония.
2 ноября – Владимир, Филармония.
3 ноября – Воронеж, Филармония.
3 ноября – Подольск, ДК «Октябрь».
4 ноября – Липецк, «Дом народного творчества, искусства и кино».
5 ноября – Воронеж, Филармония.
6 ноября – Белгород, Филармония.
7 ноября – Курск, Филармония, «Свиридовский зал».
8 ноября – Москва, «Дом композиторов».
9 ноября – Тула, Филармония.
10 ноября – Москва, Клуб «Эссе».
10 ноября – Липецк, «Дом народного творчества, искусства и кино».
11 ноября – Владимир, Филармония.
13-14 ноября – Санкт-Петербург, Филармония джазовой музыки.
14-15 ноября – Подольск, ДК «Октябрь».
16 ноября – Москва, Царицыно.
17 ноября – Курск, Филармония, «Свиридовский зал».
18 ноября – Воронеж, Филармония.
По материалам KurskTV.ru.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.