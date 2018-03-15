Игорь Крутой открыл в Курске Академию музыки

Игорь Крутой отметил, что для него очень важно, чтобы дети могли развивать свои таланты, творческие навыки и умения.

— Я верю, что такой песенный регион обязательно даст эстраде какую-нибудь новую звезду, которая еще больше прославит ваш край, — сказал композитор.

Глава региона Александр Михайлов поддерживает открытие такого учреждения в Курской области. По его мнению, это интересная и полезная работа, которая, безусловно, пойдет на пользу местной молодежи, сообщает «Курск сегодня».