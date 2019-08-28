На «Боевой даче» появится Wi-Fi

Кроме того, в парке установят камеры видеонаблюдения для обеспечения безопасности

На Тускарной улице в областном центре перед въездом в парк «Боева дача» разместили камеру, которая позволит фиксировать различные нарушения правил дорожного движения. Камера установлена и для того, чтобы ограничить въезд автомобилей на территорию парка.

В ближайшее время на Боевке появятся дополнительные камеры видеонаблюдения для обеспечения безопасности. Кроме того, кв парке планируют установить точки доступа Wi-Fi.

По материалам РИА «Курск сегодня»