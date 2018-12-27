Курский краеведческий музей приглашает в гости к Фету

12 января в 11:00 в усадьбе поэта пройдет музыкально-поэтическая программа «Мороз и солнце: день чудесный!», которая расскажет местным жителям о колядках, местных забавах и много другом.

После праздника все смогут прогуляться по парку и даже проехаться в санях, в которые запряжена лошадь.

Сбор у краеведческого музея (ул. Луначарского, 6) в 9:45, отъезд в 10:00.

Цена: билет – 100 рублей, проезд – 150 рублей. Справки и предварительная запись: +7 (4712) 51-15-81.



По материалам KurskTV.ru