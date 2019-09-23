Как отпразднуют День города в Курске

28 сентября основные мероприятия пройдут на Театральной площади областного центра. Они начнутся в 11:00, а кульминацией станет торжественное открытие светомузыкального фонтана. В 21:50 горожан ждет фейерверк.

Праздновать День города будут и на Красной площади. В программе — легкоатлетический кросс, детская велогонка, соревнования лыжероллеров. Главным событием станет масштабный флешмоб — горожане планируют установить рекорд по самой массовой пляске «Тимоня». Там же пройдет показ мод и дизайнерских изделий.

Помимо этого, торжественные мероприятия состоятся на Садовой улице, улице Ленина, в сквере имени Свиридова и парке имени 1 Мая.