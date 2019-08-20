Как может измениться Курск

В Курске стартовал второй — решающий — этап архитектурного конкурса по реновации исторического центра города «Курск 2032». В финал вышли семь участников — их проекты представлены на всеобщее обозрение в краеведческом музее, а также на официальном сайте конкурса. «Курск сегодня» знакомит читателей с ними. Проект №18021 — работа авторского коллектива под руководством Елены Богомаз (Петербург)

Отправной точкой проекта послужил образ дореволюционного Курска. Основной задачей авторов было выявить идентичность города и представить ее в проекте. Каждый участок был разработан с индивидуальным подходом к нему. В районе Полугоры восстановлена его планировочная структура по генплану 1902 года и по историческим фотографиям. Но при этом архитектура квартала выполнена в современном прочтении архаичных форм. Небольшие здания сразу задают масштаб губернского города. По этому городу хочется гулять, хочется остановиться в нем на выходные.

В парке им. 1 мая предложено восстановить деревянный театр. Эти крупицы истории придают городу тот самый колорит, который делает город узнаваемым. Территория Знаменского монастыря решается деликатно, сохраняется историческая структура, разбивается традиционный яблоневый сад.

Курск – город с древнейшей историей, расположенный в уникальном месте. Сильный перепад рельефа открывает невероятные ландшафтные виды. Чтобы дать возможность местным жителям и гостям города насладиться его историей, в проекте предлагается расширить пешеходные зоны, улицу Луначарского и Ендовищенскую улицу вдоль кремля полностью освободить от транспорта. Образуется целых три новых пешеходных улицы, которые берут свое начало от кремля и парка им. 1 мая и устремляются вниз к вокзальной площади и набережной реки Тускарь. Таким образом, прилегающие кварталы становятся более проницаемыми и создают комфортную и безопасную среду. Проект №14024 — работа авторского коллектива ООО «Сервис Град» под руководством Георгия Гелашвили (Москва)

Одной из основных задач проекта является не только сохранение исторического наследия, но и создание культурного ядра, в котором не будет административных функций, что поспособствует возвращению центру силы притяжения горожан. Проектом предполагается возвращение исторического облика объектам культурного наследия, демонтаж вспомогательных заводских зданий и реконструкция производственных объектов с учетом современных стилистических и технологических решений.

Реконструкция культурного центра города предусматривает освобождение бывшего дома архиерея от краеведческого музея и галереи с переносом их в бывшее здание мужской гимназии. Облик здания (классический) сам диктует расположение в нем областного музея большого масштаба, а рядом предлагается расположить панораму Курской битвы с переходом из музея.

Проектом предлагается улицу Луначарского превратить в пешеходную зону. На территории, расположенной между цирком, жилым комплексом и культурным ядром города, расположить видовую лестницу, ведущую к центральному ядру исторического центра города. Проект №16027 — hабота творческого коллектива «Greensters Group» под руководством Никиты Асеева (Петербург)

Планировочная концепция разрабатываемой территории заключается в условном разделении ее на девять зон активности, наполненных нужными городу и жителям функциями: зону бизнеса, развлекательную, культурную, художественную, театральную, административную, церковную, рекреационную и зону технопарка.

Проектом предлагается снос промышленных сооружений и реконструкция объектов, представляющих архитектурно-историческую ценность. Электроаппаратный завод реконструируется в культурно-музейный комплекс, включающий краеведческий музей, образовательный центр и медиатеку, а также в художественный комплекс с галереей имени Дейнеки и домом творческих союзов.

В Знаменском монастыре воссоздается историческая колокольня, так как изначально их было две. При этом стихийная парковка перемещается со знаменской площади в начало ул. Луначарского. Остальная часть улицы становится пешеходной и с нее организуется вход в комплекс. В Первомайском парке большую часть территории занимают аттракционы для детей, работающие только один сезон. Проектом предусмотрен их перенос в парк «Боева дача» с целью наполнения парка функциями для всех возрастов: зона тихого отдыха, кафе, детский городок, скейт-парк, кинотеатр на газоне. Генплан города, принятый до 2035 г. предполагает соединение ул. Сонина с ул. Володарского с целью разгрузки главной магистрали городского значения – ул. Ленина. В проектном решении это соединение предусмотрено в тоннельном варианте, что позволяет организовать безопасную связь парка с набережной, а также создать видовую площадку на кровле тоннеля. Проект №14026 — работа творческого коллектива АО «Группа компаний ЕКС» под руководством Алексея Власова (Москва)

В концепции учтено восстановление историко-культурного облика центральной части города Курска, даны предложения по размещению объектов различного назначения, в том числе краеведческий музей, картинная галерея, театр кукол, центр театрального творчества, арбитражный и областной суды, гостиницы, спортивные объекты, парковые зоны на территории в границах предложенной территории.

Основная локация исторических объектов Курска – это территория в границах стен кремля, прилегающая к Знаменскому собору. Часть исторических зданий занята помещениями завода «Электроаппарат». Согласно концепции исторический центр города преобразуется в историко-культурное ядро города. Для этого предлагается изменение функционального назначения производственных корпусов, их реконструкция, внутреннее и внешнее переустройство. Курск один из самых экологически чистых городов России. Для сохранения этого статуса требуется экологическая программа на базе новых эколого-образовательных объектов. Озелененные территории Курска, расположенные в центре города, имеют достаточную площадь для размещения полноценных спортивных объектов и создания инфраструктуры для активного отдыха. Спортивные объекты профессионального уровня позволят проводить в городе соревнования общероссийского и международного уровней. Проект №18011 — работа авторского коллектива АО Проектный институт «Гипрокоммундортранс» под руководством Константина Родных (Воронеж)

Концепция формирования архитектурной среды исторического центра и прилегающих кварталов задумывается как маршрут вдоль реки Тускарь от южной части рассматриваемой территории, ограниченной улицей Александра Невского, до территории Боевой дачи с промежуточными пунктами.

В качестве точек притяжения вдоль формируемого маршрута выступают общественные пространства, здания и сооружения различной типологии и функционального назначения – реконструируемые и вновь созданные.

Концепция предусматривает решение следующих задач: — Восстановление историко-культурного облика Курска через реновацию территории исторического ядра с выносом промышленного предприятия. — Формирование набережных реки Тускарь на всем протяжении выделенного участка, включение реки в ткань города, формирование маршрутов вдоль реки. — Формирование качественной городской среды со смешанной застройкой комфортного масштаба, наполненной разнообразными функциями. — Организация развитой транспортно-пешеходной сети на выделенном участке с включением её в улично-дорожную структуру города. — Сохранение и восстановление рекреационных зон с более глубокой интеграцией в городскую ткань. Проект №29011 — авторский коллектив: Михаил Заутренников, Кирилл Будыкин (Курск)

Главной задачей властей и общественности авторы проекта видят возвращение территорий Курского детинца и реки Тускарь городу, интеграция ее в городскую среду.

В результате работы с мнениями жителей города, профессионалов и лидеров мнений были определены основные задачи и необходимые корректировки проекта: — возвращение исторического центра городу, создание общедоступной, безбарьерной среды; — преимущественно общественное функциональное наполнение зданий; — комплексное озеленение новыми деревьями и кустарниками, современное благоустройства; — сохранение и защита исторического наследия, включая выявленные памятники; — благоустройство набережной Тускари, размещение парка аттракционов, детских учреждений; — организация необходимого количества парковочных мест в подземных автостоянках. Проект №15021 — работа авторского коллектива ФГБОУ ВПО «Московский архитектурный институт» (МАРХИ), НОЦ УРБАНИСТИКА под руководством Сергея Чуракова

Приоритеты для развития проекта: восстановление историко-культурного облика детинца и исторического центра с преобладанием культурно-исторических функций; наличие в центре города достаточного количества современных, благоустроенных парково-рекреационных пространств; формирование обустроенных пешеходных зон; организация достаточного количества подземных парковок; организация набережных реки Тускарь; сохранение исторического рельефа, в том числе Полугоры.

Основные принципы проектных решений: — создать пешеходную связь – набережную-бульвар вдоль реки Тускарь с включением части русла реки Кур от существующей набережной на пл. Добролюбова («Утиный остров») — на прилегающих к центральному кварталу участках улиц ограничивается движение грузового транспорта. На склонах холма и у его подошвы устанавливается режим охраняемого ландшафта. Здесь упорядочивается озеленение, склон холма предохраняется от оползней, укрепляется берег р. Тускарь. Дисгармоничные постройки, ветхое жилье, гаражи, расположенные у подножия холма, подлежат, в основном, сносу и переселению в зону реновации малоэтажной жилой застройки по правому берегу р. Тускарь.