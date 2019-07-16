Как будет выглядеть Театральная площадь Курска

В минувшую субботу состоялись общественные обсуждения по вопросу реконструкции Театральной площади. Их участники сошлись во мнении, что здесь должен появиться светомузыкальный «сухой» фонтан и начаться реконструкция всей площади. Так выглядит эскизный проект: