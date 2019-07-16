Как будет выглядеть Театральная площадь Курска
В минувшую субботу состоялись общественные обсуждения по вопросу реконструкции Театральной площади. Их участники сошлись во мнении, что здесь должен появиться светомузыкальный «сухой» фонтан и начаться реконструкция всей площади. Так выглядит эскизный проект:
В обсуждениях приняли участие мэр Курска Виктор Карамышев, главный архитектор области Сергей Чернов, председатель Курского отделения Союза архитекторов России Сергей Писарев, студенты и преподаватели, чиновники и гражданские служащие.
За основу были взяты предложения мастерских проектов и методология общественных обсуждений, широко применяемая сегодня в Татарстане, Удмуртии, Москве.
Закончить реконструкцию фонтана планируется к празднованию Дня города.
По материалам РИА «Курск сегодня»
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