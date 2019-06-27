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Курские пожарные снимаются в фильме Данилы Козловского

В Курчатове продолжаются съемки фильма Данилы Козловского, рассказывающего о чернобыльской катастрофе. В соцсетях появились фотографии со съемочной площадки картины под рабочим названием «Когда падали аисты».

При этом, работа проходит при содействии противопожарной службы Курской области,  участие в съемках принимали и настоящие пожарные,  были задействованы пожарные ретро-автомобили.

 — Мне позвонил коллега и предложил попробовать поработать на съемочной площадке. Свою работу мы знаем, и поэтому сложно не было. Конечно, сам процесс очень  интересный. Кстати,  участие принимал  и сын. Он сейчас учится,  и в будущем тоже планирует стать спасателем, — рассказал РИА «Курск сегодня» пожарный Сергей Туйнов.

Сейчас на набережной Курчатова установили декорации для съемок:  советские  плакаты  и лозунги, посвященные 1 Мая,  красные флаги, автоматы с газированной водой, стенд с газетами. Многие курчатовцы специально приходят на набережную, чтобы сделать  фото на память.

В городе атомщиков проходил кастинг актеров для массовых сцен. И теперь куряне, которым удалось пройти отбор, не упускают возможности сфотографироваться со знаменитым артистом. Несколько кадров появились в его официальной группе ВКонтакте.

Съемочный процесс в Курчатове завершится 3 июля, а кинокартину зрители увидят в следующем году.

Также в Курчатове  состоялась пресс-конференция актера и режиссера, во время которой он рассказал о работе в Курской области и некоторых подробностях будущей ленты. В основе фильма — история начальника смены и двух инженеров Чернобыльской АЭС. Им необходимо спуститься в затопленные помещения, расположенные под реактором, чтобы предотвратить еще один взрыв. Съемки ведутся на территории недостроенного энергоблока № 5.

По материалам РИА «Курск сегодня»

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Автор: Юлия
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