Курские пожарные снимаются в фильме Данилы Козловского
В Курчатове продолжаются съемки фильма Данилы Козловского, рассказывающего о чернобыльской катастрофе. В соцсетях появились фотографии со съемочной площадки картины под рабочим названием «Когда падали аисты».
При этом, работа проходит при содействии противопожарной службы Курской области, участие в съемках принимали и настоящие пожарные, были задействованы пожарные ретро-автомобили.
— Мне позвонил коллега и предложил попробовать поработать на съемочной площадке. Свою работу мы знаем, и поэтому сложно не было. Конечно, сам процесс очень интересный. Кстати, участие принимал и сын. Он сейчас учится, и в будущем тоже планирует стать спасателем, — рассказал РИА «Курск сегодня» пожарный Сергей Туйнов.
Сейчас на набережной Курчатова установили декорации для съемок: советские плакаты и лозунги, посвященные 1 Мая, красные флаги, автоматы с газированной водой, стенд с газетами. Многие курчатовцы специально приходят на набережную, чтобы сделать фото на память.
В городе атомщиков проходил кастинг актеров для массовых сцен. И теперь куряне, которым удалось пройти отбор, не упускают возможности сфотографироваться со знаменитым артистом. Несколько кадров появились в его официальной группе ВКонтакте.
Съемочный процесс в Курчатове завершится 3 июля, а кинокартину зрители увидят в следующем году.
Также в Курчатове состоялась пресс-конференция актера и режиссера, во время которой он рассказал о работе в Курской области и некоторых подробностях будущей ленты. В основе фильма — история начальника смены и двух инженеров Чернобыльской АЭС. Им необходимо спуститься в затопленные помещения, расположенные под реактором, чтобы предотвратить еще один взрыв. Съемки ведутся на территории недостроенного энергоблока № 5.
По материалам РИА «Курск сегодня»
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