Курские пожарные снимаются в фильме Данилы Козловского

В Курчатове продолжаются съемки фильма Данилы Козловского, рассказывающего о чернобыльской катастрофе. В соцсетях появились фотографии со съемочной площадки картины под рабочим названием «Когда падали аисты».

При этом, работа проходит при содействии противопожарной службы Курской области, участие в съемках принимали и настоящие пожарные, были задействованы пожарные ретро-автомобили.

— Мне позвонил коллега и предложил попробовать поработать на съемочной площадке. Свою работу мы знаем, и поэтому сложно не было. Конечно, сам процесс очень интересный. Кстати, участие принимал и сын. Он сейчас учится, и в будущем тоже планирует стать спасателем, — рассказал РИА «Курск сегодня» пожарный Сергей Туйнов.

Сейчас на набережной Курчатова установили декорации для съемок: советские плакаты и лозунги, посвященные 1 Мая, красные флаги, автоматы с газированной водой, стенд с газетами. Многие курчатовцы специально приходят на набережную, чтобы сделать фото на память.

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