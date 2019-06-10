В День России в Курске пройдет карнавал и выступит Ярослав Сумишевский

12 июня жители региона будут отмечать два праздника: День России и 85-летие со дня образования Курской области. В течение дня состоятся несколько концертов, мастер-классы, огненное шоу и карнавал.

На Театральной площади мероприятия будут проходить с 10:00 до 19:00. Организаторы подготовили для курян презентацию муниципальных районов и городских округов Курской области, выступления творческих коллективов, мастер-классы по народному творчеству и праздничные угощения. Кроме того, там состоится фестиваль Курского гостеприимства «Соловушка».

В 13:00 на улице Ленина начнется костюмированное шествие «Парад дружбы». Его участники пройдут от Театральной площади по улицам Ленина и Дзержинского до Курского государственного цирка. В шествии будут участвовать байкеры, члены клуба ретро-автомобилей, артисты цирка, представители общественных объединений, национальных общин, иностранные студенты.

На цирковой площади в 14:00 начнется праздничный концерт «Мы дети твои, Россия!». Здесь же будет организована работа творческих площадок Областного центра развития творчества и юношества и Курского центра туризма.

В 19:00 на Красной площади будет стартовать праздничный концерт «Мой Курск — это трижды Россия!». В шоу-программе примут участие профессиональные и самодеятельные коллективы. Специальный гость – известный певец Ярослав Сумишевский. В конце дня куряне увидят огненное шоу и фейерверк.

По материалам РИА «Курск сегодня»