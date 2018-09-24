25 сентября Курск празднует День города

В 9.30 в фойе городской администрации откроется выставка живописных работ, созданных художниками из разных городов России и Польши – участниками VIII международного художественного пленэра «Курск – соловьиного края столица». Первыми зрителями вернисажа станут гости из других регионов, которые приедут в Курск по случаю Дня города, руководители различных учреждений, организаций и предприятий и другие.

Массовые праздничные мероприятия пройдут на различных площадках не только в центральной части Курска, но и в жилых микрорайонах всех городских округов.

Начальник управления культуры города Курска Ирина Мазаева рассказала, что в рамках празднования Дня города, посвящённого 986-летию его основания, пройдёт XII международный фольклорный фестиваль «Самоцветы». В нынешнем году в нём принимают участие 16 творческих коллективов Курска, Воронежа, Владимира, Белгорода, Виттена (Германия), Выборга, Гомеля (Беларусь), Ардона (Северная Осетия-Алания), Хасавюрта (Дагестан), Лутугино (ЛНР). Впервые в фестивале примут участие Белгородский молодёжный фольклорный ансамбль «Раздолье», фольклорный ансамбль «Вереск» из города Выборг, а также дуэт народного вокального ансамбля «Талисман» из города Лутугино Луганской Народной Республики.

25 сентября в 17.00 участники XII Международного фольклорного фестиваля «Самоцветы» выступят с большой концертной программой на Красной площади, в 19.00 начнётся концертная программа с участием лучших солистов и творческих коллективов города.

Завершится праздник в 21.00 красочным фейерверком.

Директор департамента транспорта, связи и дорожного хозяйства Надежда Пупко рассказала, что в дни подготовки и празднования Дня города Курска изменится схема движения городского пассажирского и автотранспорта.

С 6.30 24 сентября до 9.00 26 сентября для монтажа и демонтажа сценической площадки будет исключена стоянка автомобильного транспорта на Красной площади.

Движение всех видов транспорта будет перекрыто 25 сентября с 9.30 до 22.00 по улице Ленина – от улицы Садовой до Красной площади, с 18.00 - по улице Урицкого от Красной площади до улицы Горького до окончания праздничного фейерверка. На улице Ленина и прилегающих улицах на расстоянии 50 метров от улицы Ленина, Красной площади будет запрещена парковка автотранспорта, кроме специальной техники.

Движение городского пассажирского транспорта 25 сентября с 9.30 до 22.00 с учётом перекрытия движения будет организовано по улице Радищева.

Парковка транспортных средств на улице Ленина и прилегающих улицах будет запрещена.

Администрация Курска обращается к горожанам с убедительной просьбой отказаться, по возможности, в этот день от поездки на личных автомобилях, чтобы не создавать дополнительные трудности в передвижении ни себе, ни другим.

Соответствующее Распоряжение Администрации города Курска № 283-ра издано 17 сентября 2018 года, информирует пресс-служба Администрации города Курска.

Текст: Олег Столбецов, Евгения Сапунова

По материалам KurskTV.ru