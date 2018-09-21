Уикенд в Курске с 22 по 23 сентября
22 сентября
Концерт Гуши Катушкина
Арт-клуб БАРRe
19:00
Сергей Колесников, он же Гуша Катушкин, снова приезжает в город. Известность музыкант получил еще в 2008 году, когда был вокалистом ансамбля имени человеческого фактора ai4F. Его простой и легкий юмор всегда граничит с серьезным и тяжелым. От позитива к трагической истерике и обратно. В его репертуаре есть песни на стихи Сергея Есенина, Владимира Маяковского, Евгения Сои, и на его собственные тексты.
Большой Paintball
СНТ Вишенка, 158а
10:00
Любителей пейнтобола ждет захватывающее приключение. Организаторы ОктоберФеста подготовили увлекательный квест. Обещают настоящий тактический бой в игровой локации и массу положительных эмоций. Играют как профи, так и новички. Навыки учитываются при распределении по командам.
Вся информация по телефону: 311-522 и в группе.
Поездка в Тульскую Губернию
Выезд из Курска: в 6:30
Лаборатория Путешествий Dr. Feelgood предлагает отправиться в тур выходного дня и посмотреть, как живется тульскому прянику. В программе поездки посещение тульского Кремля, Музея Оружия, а также Музея пряника и Музея самовара. По дороге домой заглянут в родовое гнездо Льва Толстого, музей-усадьбу «Ясная Поляна». Заявки оставлять в группе ВКонтакте.
Стоимость поездки – 1600 рублей
23 сентября
День рождения кинотеатра «Люксор»
Кинотеатр «Люксор»
18:30
Резиденты ИМ’PRO SHOW выступят на Дне рождения кинотеатра «Люксор». Дмитрий Растопчинов, Дмитрий Пустовалов,Кирилл Шуклин, Семен Блинкин обещают шутить без заготовленного заранее сценария. За музыку отвечает Александр Калужских, он же Alex Frio.
Билеты можно заказать по телефону: 8 (4712) 60 03 03
Компьютерный фестиваль «Курская Дуга»
ТРЦ «МегаГринн», конференц-банкетный зал «Соловьиный»
12:00
«Курская дуга» по World of Tanks проходит при поддержке Wargaming. Турнир 1х1 пройдет в нескольких дисциплинах: FIFA 18, CS:GO, World of Tanks, Hearthstone, DOTA , VR зона. Победителям обещают крутые призы от спонсоров. Те, кто не понимает о чем идет речь, тоже найдут себе занятие. На мероприятии будет работать выставка моделей от Курского клуба моделистов: танки, машины, самолёты и другая техника военного времени. Некоторые экспонаты можно даже приобрести.
Вход свободный
Показ фильма «Первые»
Драмтеатр А. С. Пушкина
13:00
Проект «Кино в театре» продолжает знакомить зрителей с хорошими отечественными картинами. В этот раз покажут историческую драму режиссера Дмитрия Суворова «Первые» о Великой Северной Экспедиции 1732 года, которая продлилась целых 10 лет.
По материалам Интернет-журнал «Морс».
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