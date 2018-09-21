Уикенд в Курске с 22 по 23 сентября

Любителей пейнтобола ждет захватывающее приключение. Организаторы ОктоберФеста подготовили увлекательный квест. Обещают настоящий тактический бой в игровой локации и массу положительных эмоций. Играют как профи, так и новички. Навыки учитываются при распределении по командам.

Вся информация по телефону: 311-522 и в группе.

Поездка в Тульскую Губернию

Выезд из Курска: в 6:30