В Курске пройдет шоу каскадеров
С 27 по 30 сентября на Картодроме (ул К. Маркса, 75) Российский театр каскадеров представит выступление на танках, имитацию войны 1941-1945 годов, а также Оптимуса Прайма и Бамбалби.
Трюки с использованием альпинистских технологий, езда на двух колесах и выступление самого юного каскадера – это и многое другое ожидает всех пришедших. Посмотреть на шоу и испытать бурю эмоций смогут взрослые и дети.
Начало: в 16:00.
Стоимость:
800 рублей – до 27 сентября
1000 рублей – с 27 сентября
Детям до 6 лет – бесплатно
Информация по телефону: 31-01-66.
По материалам KurskTV.ru.
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