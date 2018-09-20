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В Курске пройдет шоу каскадеров

С 27 по 30 сентября на Картодроме (ул К. Маркса, 75) Российский театр каскадеров представит выступление на танках, имитацию войны 1941-1945 годов, а также Оптимуса Прайма и Бамбалби. 

Трюки с использованием альпинистских технологий, езда на двух колесах и выступление самого юного каскадера – это и многое другое ожидает всех пришедших. Посмотреть на шоу и испытать бурю эмоций смогут взрослые и дети. 

Начало: в 16:00.

Стоимость:
800 рублей – до 27 сентября
1000 рублей – с 27 сентября
Детям до 6 лет – бесплатно

Информация по телефону: 31-01-66.

По материалам KurskTV.ru.

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Автор: Юлия
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