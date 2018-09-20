В Курске пройдет шоу каскадеров

Трюки с использованием альпинистских технологий, езда на двух колесах и выступление самого юного каскадера – это и многое другое ожидает всех пришедших. Посмотреть на шоу и испытать бурю эмоций смогут взрослые и дети.

Начало: в 16:00.

Стоимость:

800 рублей – до 27 сентября

1000 рублей – с 27 сентября

Детям до 6 лет – бесплатно



Информация по телефону: 31-01-66.

По материалам KurskTV.ru.