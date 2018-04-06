Уикенд в Курске с 6 по 8 апреля

Очередной музыкальный киновечер будет посвящен актеру и музыканту Джареду Лето. Одни знают его по культовым фильмам, другие – по 30 seconds to Mars. Обладатель премии «Оскар» и «Золотой глобус», Лето известен нестандартными ролями, ради которых он набирал больше 30 килограммов и экстремально худел, перевоплощался в наркомана и трансвестита. На вечере покажут фильм «Реквием по мечте», из которого многие узнали Джареда Лето как актёра. Конечно, на большом экране будет и концерт 30 seconds to Mars. Кстати, команда Джареда Лето недавно выпустила пятый студийный альбом и отправилась в мировой тур. Чтобы попасть на показ не забудьте записаться.

Вход свободный