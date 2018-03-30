Уикенд в Курске с 30 марта по 1 апреля

The Rasmus считается одной из самых успешных финских групп: по всему миру продано более 3,5 миллионов их альбомов, они получили восемь золотых и пять платиновых наград. Группа, которой более двух десятков лет, успела сменить несколько образов и жанров: от диковатого и самобытного поп-панка, через поп-рок к депрессивному металлу о любви и снова к поп-року. Всемирно известная финская группа едет с самым масштабным российским туром в своей истории: 22 города, полтора месяца гастролей, 50 000 километров пути. 31 марта The Rasmus дадут концерт в Воронеже. Услышать музыкантов вживую можно, отправившись на концерт автобусным туром. Забронировать поездку можно в группе-встрече или по телефону: 55-03-83.



Арт-пространство FOREST LOFT

Встреча «Пироги и кисти»

С 13:00 до 15:00