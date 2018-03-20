Стрит-арт: бессмысленные рисунки или действенный способ украсить серые здания?

Стрит-арт – это веяние в современном изобразительном искусстве, которое стало развиваться по всему миру в конце 20 века. Совсем недавно оно дошло и до Курска. И теперь все чаще можно увидеть разрисованные фасады школ, библиотек, стен в подземных переходах на улицах города.

Мы поинтересовались у местных жителей, как они относятся к расписным стенам зданий в родном городе.