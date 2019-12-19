Новый год в Курске: программа мероприятий

22 декабря в 15:00 новогоднюю программу откроет шествие Дедов Морозов от Красной площади до Театральной. Или от главной областной елки до главной городской. А всего в Курске на этот раз наряжено 56 новогодних елок, и это не считая муниципальных и ведомственных. Еще с 16 декабря на Театральной площади развернула работу Новогодняя и Рождественская ярмарка, которая продлится до 15 января.

Центральным праздничным событием станет непосредственно Новогодняя ночь. С 23:00 31 декабря до 3:00 1 января на Театральной площади планируются масштабные народные гуляния с живым звуком, фейерверком, розыгрышем призов. Здесь же откроется Приемная Деда Мороза с непосредственным общением и раздачей подарков.

Так как основные мероприятия в нынешнем году пройдут на Театральной площади, перекрытие улицы Ленина будет минимизировано. По информации директора департамента пассажирского транспорта, в новогоднюю ночь в Курске задействуют более 30 маршрутных такси, которые будут курсировать по 18 основным маршрутам.

Праздники в новогоднюю ночь развернутся и в микрорайонах города Курска. Там торжества начнутся в час ночи 1 января и продолжатся до 4 часов утра. Новогодние программы будут проходить на следующих площадках:

Раздольная улица,

проспект Ленинского комсомола, 48,

1-я Степная улица,

площадь Рокоссовского,

17-й Степной переулок;

Центр досуга «Родина» (ул. Менделеева, 31),

ДШИ № 6 (парк КЗТЗ),

Молодежный центр «Гелиос» (ул. 50 лет Октября, 102);

Центр досуга «Сказка» (проспект Дружбы, 18),

площадь перед фитнес-клубом «Три океана» (ул. Союзная, 26).

1 января в 19:00 на Театральной площади начнется Новогодняя программа «В свете елочных огней». 2 и 3 января здесь же в 17:00 горожан ожидает праздничная новогодняя программа «Зимние забавы».

2, 3, 4 и 5 января на Театральной площади в 15:00 пройдет Праздничная программа «Новогодняя карусель».

4 января в 10:00 в Драмтеатре состоится Елка главы города Курска с просмотром спектакля «Щелкунчик».

4 января в 13:00 на Театральной площади стартует Новогодняя программа «Снежный хоровод».

3 и 5 января здесь же в 17:00 горожан приглашают увидеть праздничную программу «Новогодняя феерия».

7 января в 14:00 на Театральной площади состоятся Народные гуляния «Рождество Христово».