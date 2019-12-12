Трехмерную панораму Курской битвы для областного музея создадут художники из Петербурга

Студия была основана в 2013 году, и за это время молодые скульпторы и художники выполнили 15 сложнейших проектов. В их числе «Битва за Берлин. Подвиг знаменосцев», «Москва, сорок первый. Контрнаступление», «Кенигсберг-45. Последний штурм», «Герои Брестской крепости» и другие.

Переговоры с художниками провели заместитель губернатора Курской области Александр Чуркин и директор краеведческого музея Ирина Лоташова. Автор панорам студии Дмитрий Поштаренко планирует приехать в Курск в январе 2020 года, чтобы на месте оценить масштаб работы и наметить рамки ее исполнения.

«Аналога такой трехмерной историко-художественной панорамы нет ни в одном городе Центрального Черноземья, — отметил Александр Чуркин. — Появление подобного объекта будет способствовать повышению туристической привлекательности Курской области».

По материалам РИА «Курск сегодня»