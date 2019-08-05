В Курске пройдет шоу «Разноцветный мир кино»

В 19:00 на площади перед кинотеатром пройдет праздничная шоу-программа «Разноцветный мир кино» (0+). В 20:00 на открытой площадке состоится бесплатный показ мультфильма «Три богатыря и Шамаханская царица» (0+). В 23:00 начнется акция «Ночь кино» с бесплатными показами фильмов в самом кинотеатре (12+).

По материалам РИА «Курск сегодня»