Призер Олимпиады проведет зарядку в Курске

Бронзовый призер Олимпийских игр, чемпион мира по лыжным гонкам Алексей Петухов приглашает приверженцев ЗОЖ в парк «Боева дача» 27 июля.

В 6:30 начнется пробежка, а затем – занятия на уличных тренажерах. Общий сбор – у входа в парк (недалеко от тира).

В этот же день знаменитый спортсмен примет участие в работе проекта «Зона газона» и ответит на вопросы курян. Начало мероприятия – 17:00.

По материалам РИА «Курск сегодня»