В новом фильме Данилы Козловского снимутся жители Курской области

Жителей Курской области приглашают пройти кастинг в фильм «Опасная вода», режиссером которого является Данила Козловский. Он снимет картину о чернобыльской катастрофе на территории Курской АЭС. Известно, что съемки будут проходить с 18 по 28 июня.

Создателям фильма необходимы актеры для массовых сцен. Кастинг будет проходить 7, 8 и 9 июня с 10:00 до 18:00 в Курчатове, в молодежном центре «Комсомолец». Для съемок нужны дети 6-8 лет, подростки 13-15 лет, мужчины и женщины 20-40 лет и 60-80 лет. При этом уточняется, что у девушек не должно быть «признаков современности на лице и руках, поэтому никаких накаченных губ, татуированных бровей и гель-лака».

Отметим, что сюжет картины основан на истории участников события 1986 года — начальника смены и двух старших инженеров Чернобыльской АЭС, которые спустя две недели после катастрофы вынуждены спуститься в затопленные помещения, чтобы не допустить еще одного взрыва.

По материалам РИА «Курск сегодня»